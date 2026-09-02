На Дону за три года зарегистрировали более 7,7 тысячи экспедиторских компаний

В Ростовской области за три года количество транспортно-экспедиторских компаний увеличилось с 16,6 тыс. до 17,2 тыс. (+3,8%). Об этом сообщает пресс-служба «Контур. Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в регионе зарегистрировалось более 7,7 тыс. компаний, за это же время ликвидировалось 7,1 тыс. В целом по России отрасль экспедиторских услуг за три года выросла на 3,8%. С 2023 по 2026 годы в стране появилось почти 260 тыс. новых участников, ликвидировалось – 198 тыс. На протяжении всего периода число регистраций превышало число ликвидаций.

Отмечается также, что пик регистраций пришелся на 2024 год: тогда в отрасли появилось почти 86 тыс. новых компаний — почти вдвое больше, чем годом ранее. Наибольшее число закрытий зафиксировано в 2025 году: бизнес прекратили 69 тыс. организаций, что почти втрое превышает показатель 2023 года.

Константин Соловьев