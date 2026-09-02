Проект Татарстана по восстановлению волжско-камской популяции сокола-балобана стал примером для разработки федеральной стратегии сохранения этого редкого вида. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанский проект по спасению балобана стал примером для России

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Татарстанский проект по спасению балобана стал примером для России

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

За три года реализации проекта в Татарстане в дикую природу выпустили 49 балобанов. Птиц оснащают автономными трекерами, чтобы отслеживать их миграции и активность. По последним наблюдениям, выпущенные соколы успешно освоились в регионе.

Федеральную стратегию сохранения балобана планируют принять до конца года. По оценкам ученых, в России насчитывается не более 1,2 тыс. гнездящихся пар этого вида.

Анна Кайдалова