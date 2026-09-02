В Чувашии открыли транспортный кластер «Профессионалитета»

На базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий в День знаний открыли транспортный кластер федерального проекта «Профессионалитет», сообщила пресс-служба главы Чувашии. На создание центра направили более 130 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие образовательно-производственного кластера по отрасли «Транспорт» в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий

Фото: Правительство Чувашии Открытие образовательно-производственного кластера по отрасли «Транспорт» в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий

Фото: Правительство Чувашии

«В разделе “Профессионалы будущего” новой Народной программы партии “Единая Россия” особое внимание уделено развитию “Профессионалитета”, наставничеству, повышенным стипендиям для будущих рабочих и инженеров, обновлению общежитий и поддержке молодых специалистов»,— отметила депутат Государственной думы от «Единой России» Алла Салаева.

Центр стал десятым образовательно-производственным кластером «Профессионалитета» в республике. Он объединит более 500 первокурсников из четырех учебных заведений: Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий, Алатырского технологического колледжа, Шумерлинского политехнического техникума и МЦК — ЧЭМК Минобразования Чувашии.

Студенты будут учиться управлять экскаватором, автокраном и бульдозером, обслуживать дорожно-строительные машины, ремонтировать двигатели и трансмиссии, а также диагностировать электронные системы транспорта. Для обучения оборудованы мастерская и специализированный полигон.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что обучение по программам проекта позволяет получить профессию за два с половиной года вместо трех-четырех лет. У каждого студента будет два наставника — мастер производственного обучения и специалист предприятия-партнера.

Продолжение реализации федерального проекта «Профессионалитет» предусмотрено разделом «Профессионалы будущего» Народной программы партии «Единая Россия». В разделе предлагается добиваться создания в каждом регионе образовательно-производственных центров на базе колледжей, техникумов и предприятий с учетом потребности в кадрах и интеграции обучения с практической работой на производстве.

По данным пресс-службы главы региона, в 18 техникумах и колледжах Чувашии учатся более 34 тыс. студентов. Для них открыто свыше 50 мастерских и лабораторий, к партнерству привлечено более 130 предприятий. В этом году программы «Профессионалитета» завершили более 1,5 тыс. выпускников, 85% из них трудоустроились по специальности на предприятиях—индустриальных партнерах проекта.