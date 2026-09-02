Над Крымом, Кубанью и другими регионами ночью сбили 130 БПЛА

В ночь на 2 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, налет продолжался с 20:00 мск 1 сентября до 08:00 мск 2 сентября. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

Минобороны не уточнило распределение сбитых беспилотников по регионам. Информация о последствиях атаки в Крыму и Краснодарском крае на момент публикации не приводилась.

Вячеслав Рыжков