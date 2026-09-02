Владимир Путин оценил ущерб от атак Украины на суда в Черном и Азовском морях

Президент России Владимир Путин оценил ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях примерно в 1% ВВП России. По его словам, которые приводит сайт Кремля, в результате атак были повреждены около 100 судов, среди погибших моряков были граждане иностранных государств, в том числе Турции и Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

При этом господин Путин заявил, что ущерб не носил критического характера. По его словам, Москва после атак решила отвечать аналогичными действиями.

«Они и не могут нанести нам критического ущерба. Но ущерб все-таки есть. После этого мы сказали: "Ладно, хорошо, но тогда мы тоже будем отвечать вам тем же"»,— сказал глава государства.

Президент также допустил, что российские удары по украинскому экспорту могут привести к возникновению на Украине валютного, бюджетного и банковского кризисов.

Вячеслав Рыжков