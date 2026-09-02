В двух районах Ростовской области уничтожены БПЛА

В ходе отражения воздушной атаки ночью 2 сентября беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет — информация продолжает уточняться.

На территории региона сохраняется угроза атаки БПЛА. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности: покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Наталья Белоштейн