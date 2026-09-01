Трафик среди школьников в Удмуртии на книжные онлайн-сервисы вырос летом на 32%

Интернет-трафик на книжные платформы среди подростков в Удмуртии увеличился на 32% летом 2026 года по сравнению с 2025-м. Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в «Мегафоне», наиболее активным месяцем стал июнь — в этот период посещаемость сервисов оказалась на 75% выше, чем в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«В последний летний месяц был зафиксирован самый низкий объем передачи данных: школьники и их родители чаще уезжали в отпуска, а затем начали готовиться к учебному году, занимаясь выбором формы и канцелярских товаров»,— отметили аналитики.

При этом юноши читали чаще, чем девушки, — 58 против 42% соответственно. По данным книжного сервиса «Литрес», интерес к произведениям школьной программы среди россиян в целом увеличился на 12% за год.

В топ-5 популярных книг из школьной программы на сервисе вошли:

«Война и мир» Льва Толстого

«Преступление и наказание» Федора Достоевского

«Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина

«Мертвые души» Николая Гоголя

Помимо них, граждане интересовались «Обломовым» и «Обыкновенной историей» Ивана Гончарова. Эксперты сервиса отметили, что читатели 12-17 лет интересовались также зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult (молодые взрослые).