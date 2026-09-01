Преподаватель из Тольятти пропала без вести на судне, затонувшем у берегов Кипра

Паром, на котором в числе прочих находились две гражданки РФ, затонул у берегов Кипра в воскресенье, 30 августа. Об этом сообщает посольство России в Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Одна из них была спасена, угрозы ее жизни нет. Вторая на настоящий момент числится пропавшей без вести», — говорится в сообщении.

По данным канала Shot, пропавшей является 36-летняя уроженка Тольятти — преподаватель английского языка. Она находилась на судне FiloJet вместе с мужем и восьмилетней дочкой.

Паром затонул в 2–2,5 км от побережья города Кирения 30 августа. На судне было 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Во время крушения погибли восемь человек, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Власти Северного Кипра рассматривают версию о том, что паром мог врезаться в неизвестный объект. Члены экипажа рассказали, что у судна отломилась носовая часть.

Георгий Портнов