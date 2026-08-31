Экипаж затонувшего у Кипра судна рассказал о причинах крушения

Экипаж парома Filo Denizcilik, затонувшего у берегов Северного Кипра, рассказал, что у него отломилась носовая часть, пишет местное издание Kibris Postasi. Из-за чего произошла поломка, неизвестно. Официально причина крушения пока не установлена.

По данным издания, во время расследования была проверена техническая исправность судна и наличие необходимых разрешений до его отплытия. Паром имел все необходимые разрешения, выданные компанией Turkish Lloyd, портовой администрацией и метеорологическим департаментом. Судебно-медицинские и технические экспертизы, а также поисково-спасательная операция пока продолжаются.

Паром затонул в 2–2,5 км от побережья города Кирения 30 августа. На судне было 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Во время крушения погибли восемь человек, в том числе одна россиянка. Власти непризнанной Турецкой республики Северного Кипра рассматривают версию о том, что паром мог врезаться в неизвестный объект. Были задержаны 16 человек, в том числе капитан парома. Им планируют предъявить обвинения в убийстве по неосторожности.