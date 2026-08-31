Умная экономия: рекомендации Сбера и ГигаЧат по планированию семейного бюджета в начале учебного года

Начало сентября – самый затратный период для семей со школьниками: закупка канцелярии, школьной формы и рюкзаков.

Фото: Сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Сбер и ГигаЧат разобрали ключевые статьи затрат и поделились лайфхаками с жителями республик Северного Кавказа, как собрать ребенка в школу без удара по кошельку и лишнего стресса. Проведите ревизию «школьных запасов» вместе с детьми. После прошлого учебного года зачастую на полках и в ящиках можно найти новые, неиспользованные тетради, канцтовары, закупленные про запас, а в шкафу – одежду для школы, из которой ребенок еще не успел вырасти. Прежде, чем отправляться за покупками, советуем проверить дальние полки и шкаф – многое может пригодиться в новом учебном году. Составьте список с тратами по приоритетам.

Разделите список на три категории: «важное», «можно купить позже», «необязательное». К «важному» относится базовый набор канцелярии, дневник, рабочие тетради, инструменты, иными словами, все необходимое для обучения, особенно в первой четверти. Во вторую категорию обычно включают все то, что можно приобрести в других четвертях, а к третьей стоит отнести приятные дополнения, которые мотивируют ребенка к учебе, но не обязательны для образовательного процесса, например, стикеры, дизайнерские пеналы, дорогие обложки и ручки. Сформируйте финансовую подушку безопасности. Обычно в начале учебного года в школе проводятся различные активности, такие как экскурсии, поездки с классом, набор в кружки и секции. Небольшой финансовый резерв на подобные активности поможет родителям предотвратить непредвиденные траты или займы. Используйте современные банковские сервисы и выгодные предложения. Обращайте внимание на скидки и акции от магазинов, а также кешбэки на категории товаров от банков. Это особенно актуально при крупных покупках (техника, рюкзак, школьная форма и обувь). Зачастую на начало учебного года, особенно на первую половину сентября, приходится сезон распродаж к школе.

Валерий Бирагов, управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка

Фото: из личного архива

«Подготовка к школе – важная и волнительная пора как для детей, так и для взрослых. Как правило, старт учебного года традиционно требует финансовых вложений. На этом этапе грамотное планирование расходов становится ключевым навыком, чтобы процесс подготовки к учебе не ударил по семейному кошельку. Эффективно экономить помогают банковские сервисы: категории товаров с повышенным кешбэком, акции партнеров и бонусные программы, которые предлагают банки. Так, выгодные покупки к учебному году можно делать и по первой детской карте. Она является не просто платежным инструментом, но и помогает школьнику получить первый опыт осознанного управления деньгами под контролем родителей»,– отметил Валерий Бирагов, управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка.