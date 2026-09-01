Житель Саратовской области получил срок за призывы к насилию из-за тарифов ЖКХ

Балаковский районный суд Саратовской области вынес приговор по уголовному делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимый признан виновным и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщает пресс-служба.

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Как установил суд, 3 мая 2024 года фигурант использовал свой мобильный телефон для публикации сообщений на странице в соцсети «ВКонтакте». Комментарий содержал признаки побуждения к насилию в отношении лиц, ответственных за повышение тарифов на коммунальные услуги.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих. Помимо условного срока, осужденному запретили заниматься администрировать сайты и создавать аккаунты в социальных сетях на два года. Телефон фигуранта конфискован в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

Никита Маркелов