Татарстан возглавил народный рейтинг туристических направлений России
Татарстан занял первое место в народном рейтинге лучших туристических направлений России, составленном SuperJob. Республика получила 17,7 балла из 20 возможных, сообщает РИА Новости.
Татарстан возглавил народный рейтинг туристических направлений России
Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ
Татарстан получил максимальные среди участников оценки по трем из четырех категорий: инфраструктуре и сервису, отношению местных жителей к туристам и чистоте общественных мест — по 4,5 балла из 5. Соотношение цены и качества услуг оценили в 4,2 балла.
Второе место занял Алтай с 16,6 балла, третье — Байкал с 16,2 балла.
В опросе приняли участие 3,9 тыс. человек. Всего в рейтинге оценивались 13 туристических направлений.