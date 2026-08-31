Татарстан занял первое место в народном рейтинге лучших туристических направлений России, составленном SuperJob. Республика получила 17,7 балла из 20 возможных, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан возглавил народный рейтинг туристических направлений России

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Татарстан возглавил народный рейтинг туристических направлений России

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Татарстан получил максимальные среди участников оценки по трем из четырех категорий: инфраструктуре и сервису, отношению местных жителей к туристам и чистоте общественных мест — по 4,5 балла из 5. Соотношение цены и качества услуг оценили в 4,2 балла.

Второе место занял Алтай с 16,6 балла, третье — Байкал с 16,2 балла.

В опросе приняли участие 3,9 тыс. человек. Всего в рейтинге оценивались 13 туристических направлений.

Анна Кайдалова