Уполномоченный по правам ветеранов СВО появится в Курской области

Александр Хинштейн принял решение о создании в регионе должности уполномоченного по правам ветеранов специальной военной операции при губернаторе Курской области. Об этом глава региона объявил на оперативном совещании в облправительстве 31 августа. По словам господина Хинштейна, после возвращения домой защитники «сами должны находиться под защитой государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уполномоченному предстоит тесно взаимодействовать с уже существующими структурами, включая государственный фонд «Защитники Отечества». Профильным ведомствам поручено проработать вопрос о создании должности. С кандидатурой власти, по словам Александра Хинштейна, определятся в ближайшее время.

«Полагаю, что этот человек должен хорошо представлять тех, кого ему предстоит защищать»,— отметил губернатор.

В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в результате вторжения ВСУ в Курской области погибли 633 мирных жителя. Ранения получил 561 человек, включая 25 детей. Всего же потерпевшими СКР признал почти 87,2 тыс. человек.

Денис Данилов