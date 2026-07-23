Из-за вторжения ВСУ в Курской области погибли 633 мирных жителя

В результате вторжения ВСУ в Курской области погибли 633 мирных жителя. Ранения получил 561 человек, включая 25 детей. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Всего же потерпевшими признано и допрошено почти 87,2 тыс. человек»,— заявил господин Бастрыкин.

По словам главы СКР, совокупный ущерб по уголовным делам, возбужденным в связи с украинским вторжением на территорию Курской области в августе 2024 года, составляет 504,9 млрд руб. Более 400 человек уже осуждены за преступления, связанные со вторжением. Военные следователи возбудили в общей сложности 709 уголовных дел, из них 704 — о терактах.

«В суд направлено 322 уголовных дела в отношении 462 украинских военнослужащих. Судами рассмотрено 280 уголовных дел, 413 боевиков осуждены за совершение террористических актов»,— цитирует господина Бастрыкина ТАСС.

Всего с 2022 года украинские атаки фиксировали в 54 регионах РФ. В результате погибли около 1,5 тыс. человек, в том числе 45 детей. Ранены почти 6,8 тыс. граждан, включая 405 несовершеннолетних. В общем массиве возбуждено 5,3 тыс. дел по фактам атак на территории субъектов Российской Федерации, расположенных вне границ проведения СВО.

Сегодня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за прошлые сутки в регионе сбили 91 беспилотник различного типа. ВСУ также 72 раза применяли артиллерию по отселенным районам, и 25 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Пострадали пять человек: 19-летняя и 20-летняя девушки, 50-летняя и 60-летняя женщины, а также 28-летний мужчина.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что правительство РФ выделило Курской области более 2,4 млрд руб. на компенсации за автотранспорт, утраченный в результате вторжения ВСУ. Жители региона потеряли более 5 тыс. автомобилей — часть была повреждена, а часть полностью уничтожена.

Денис Данилов