Задержаны двое крымчан, подозреваемые в передаче ВСУ данных о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух жителей полуострова 1968 и 1974 годов рождения, подозреваемых в государственной измене. По версии силовиков, они передавали украинской стороне сведения об объектах Минобороны РФ и перемещениях военной техники, а также оборудовали тайники с самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, подозреваемые были завербованы через мессенджер сотрудником сил специальных операций ВСУ. Полученные от него задания, как утверждает ФСБ, включали сбор и передачу информации о дислокации российских военных объектов на территории Крыма и передвижении техники. Кроме того, задержанные распространяли в интернете проукраинские националистические материалы и организовывали схроны со взрывчаткой, предназначенной для подготовки терактов.

В отношении задержанных проводится расследование, устанавливаются обстоятельства их деятельности и возможные эпизоды противоправной работы.

Вячеслав Рыжков