Над Кубанью и другими регионами за ночь сбили 239 БПЛА

В ночь на 31 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 239 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве дроны были сбиты в период с 20:00 мск 30 августа до 08:00 мск 31 августа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее утром 31 августа угроза атаки беспилотников была объявлена в Новороссийске и Геленджике. Жителей и гостей городов призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

При сигнале «Внимание всем» находящимся в помещениях рекомендуют отойти от окон и укрыться в комнате без окон либо помещении со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. В Новороссийске в качестве укрытия советуют выбирать помещения, окна которых не выходят на море.

Вячеслав Рыжков