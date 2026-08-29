«Ночь кино» проходит в Пензенской области

Всероссийская акция «Ночь кино» проходит сегодня в Пензе. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Показы пройдут в муниципальных учреждениях и кинотеатрах. Всего подготовили 56 площадок. Билеты бесплатные, но их нужно оформить заранее на сайтах площадок-участников акции или взять в кассе перед началом сеанса.

В Пензе кинопоказы пройдут в ЦКР «Дом офицеров», ККЗ «Пенза», в библиотеке им. Лермонтова, в музее одной картины им. Мясникова, парке Белинского, кинозале «Октябрь», в ДК «Заря» и «Маяковский».

Дарья Васенина