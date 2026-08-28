Фальшивая отчетность при реставрации ОКН под Саратовом обошлась бюджету в 3 млн руб.

В Саратовской области возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) после проверки прокуратурой работ по сохранению объекта культурного наследия в Аткарске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Аткарске возбуждены уголовные дела о мошенничестве при реставрации женской гимназии XIX–XX вв.

Фото: saratov.gov.ru В Аткарске возбуждены уголовные дела о мошенничестве при реставрации женской гимназии XIX–XX вв.

Фото: saratov.gov.ru

По данным надзора, администрация Аткарского муниципального района заключила с тремя компаниями контракты на реставрационные работы ОКН «Здание гимназии женской» рубежа XIX–XX вв. Позже подрядчики предоставили в орган местного самоуправления фальшивые акты отчетности.

Бюджету причинен ущерб более чем на 3 млн руб. Материалы прокурорской проверки стали основанием для возбуждения уголовных дел.

Марина Окорокова