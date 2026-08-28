Житель Темрюка осужден за незаконную добычу краснокнижной рыбы на 3,6 млн рублей

Суд вынес приговор 55-летнему жителю Темрюкского района, признав его виновным в незаконной добыче, хранении и перевозке особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Ущерб, причиненный государству, оценен в 3,6 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В феврале 2026 года фигурант, являясь бригадиром рыболовецкой бригады, в акватории Азовского моря с использованием маломерного судна и ставных неводов, не имея разрешения, выловил два экземпляра белуги, восемь экземпляров русского осетра и четыре экземпляра севрюги. Отмечается, что рыба относится к особо ценным водным биологическим ресурсам. Мужчина перевез рыбу к берегу реки для незаконного хранения, но его действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ.

Суд назначил жителю Темрюкского района наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, а также взыскал компенсацию ущерба в размере 3 598 028 руб. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина