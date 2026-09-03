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Доходность банковских облигаций с переменным купоном

Эмитент Серия Рейтинг эмитента АКРА / «Эксперт РА» Объем в обращении (млрд руб.) Текущий купон (% годовых) Срок до погашения / оферты (лет) Индикативная цена (% от номинала) Периодичность купона (сколько раз в год) Базовая ставка Премия (п. п.)
Авто Финанс Банк БO-001P-11 AA(RU) / ruAA 7 17 0,3 100,2 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 2,5
Авто Финанс Банк БO-001P-12 AA(RU) / ruAA 10 16,7 0,8 100,4 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 2,2
Авто Финанс Банк БО-001Р-13 AA(RU) / ruAA 10 16,8 1,1 100,5 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 2,3
Банк ВТБ Б-1-351 AAA(RU) / ruAAA 5 14,25 0,5 99,7 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 0,25
Банк ПСБ 003P-09 AAA(RU) / ruAAA 17 15,75 1,2 100,5 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,5
Банк ПСБ 004Р-04 AAA(RU) / ruAAA 15 15,77 1,6 100,8 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,6
Банк ПСБ 004Р-07 AAA(RU) / ruAAA 35 15,76 1,8 100,2 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,5
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-31 AAA(RU) / ruAAA 50 15,76 2,2 99,5 4 RUONIA 1,55
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-36 AAA(RU) / ruAAA 50 16,08 4,1 98,7 4 RUONIA 1,7
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-37 AAA(RU) / ruAAA 40 16,44 6 99,4 4 RUONIA 1,8
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-38 AAA(RU) / ruAAA 40 15,86 2,9 99,1 4 RUONIA 1,65
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-39 AAA(RU) / ruAAA 40 16,16 3,8 98,3 4 RUONIA 1,45
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-50 AAA(RU) / ruAAA 50 16,83 0,6 100,4 4 RUONIA Индекс 2,3
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-52 AAA(RU) / ruAAA 50 16,32 3,2 100 4 RUONIA Индекс 1,85
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-53 AAA(RU) / ruAAA 100 16,22 1,9 100,2 4 RUONIA Индекс 1,75
ВЭБ,РФ ПБО-002Р-55 AAA(RU) / ruAAA 50 16,57 4,3 100 4 RUONIA Индекс 1,9
Газпромбанк 005P-02P AA+(RU) / ruAAA 13 14 0,8 99,3 12 Ключевая ставка ЦБ РФ
ДОМ.РФ 002Р-01 AAA(RU) / ruAAA 30 15,74 1,1 100 4 RUONIA 1,35
ДОМ.РФ 002Р-03 AAA(RU) / ruAAA 40 15,59 1,3 100,1 4 RUONIA 1,15
ДОМ.РФ 002Р-05 AAA(RU) / ruAAA 101 15,25 0,2 100,1 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,25
ДОМ.РФ 002Р-09 AAA(RU) / ruAAA 20 0,3 99,8 2 Ключевая ставка ЦБ РФ 0,8
МБЭС 002P-02 AAA(RU) / - 6 17,89 0,3 100,3 2 Ключевая ставка ЦБ РФ 2,5
МБЭС 002P-03 AAA(RU) / - 5 16,92 1,6 100,1 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,95
МСП Банк 003P-02 A-(RU) / - 5 17,4 1 100,4 12 Ключевая ставка ЦБ РФ 3,25
МТС Банк 001Р-03 A(RU) / ruA 10 16,14 0,2 100,1 4 RUONIA 2,2
Россельхозбанк БO-03-002P AA(RU) / - 42 15,64 0,4 100,2 12 RUONIA 1,3
Росэксимбанк 002Р-05 AA+(RU) / ruAA+ 15 16,45 0,9 100,5 4 Ключевая ставка ЦБ РФ 1,9
Источник: «ТКБ Инвестмент Партнерс».
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