Доходность банковских облигаций с переменным купоном

|
|Эмитент
|Серия
|Рейтинг эмитента АКРА / «Эксперт РА»
|Объем в обращении (млрд руб.)
|Текущий купон (% годовых)
|Срок до погашения / оферты (лет)
|Индикативная цена (% от номинала)
|Периодичность купона (сколько раз в год)
|Базовая ставка
|Премия (п. п.)
|Авто Финанс Банк
|БO-001P-11
|AA(RU) / ruAA
|7
|17
|0,3
|100,2
|4
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|2,5
|Авто Финанс Банк
|БO-001P-12
|AA(RU) / ruAA
|10
|16,7
|0,8
|100,4
|4
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|2,2
|Авто Финанс Банк
|БО-001Р-13
|AA(RU) / ruAA
|10
|16,8
|1,1
|100,5
|4
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|2,3
|Банк ВТБ
|Б-1-351
|AAA(RU) / ruAAA
|5
|14,25
|0,5
|99,7
|12
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|0,25
|Банк ПСБ
|003P-09
|AAA(RU) / ruAAA
|17
|15,75
|1,2
|100,5
|12
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|1,5
|Банк ПСБ
|004Р-04
|AAA(RU) / ruAAA
|15
|15,77
|1,6
|100,8
|12
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|1,6
|Банк ПСБ
|004Р-07
|AAA(RU) / ruAAA
|35
|15,76
|1,8
|100,2
|12
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|1,5
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-31
|AAA(RU) / ruAAA
|50
|15,76
|2,2
|99,5
|4
|RUONIA
|1,55
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-36
|AAA(RU) / ruAAA
|50
|16,08
|4,1
|98,7
|4
|RUONIA
|1,7
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-37
|AAA(RU) / ruAAA
|40
|16,44
|6
|99,4
|4
|RUONIA
|1,8
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-38
|AAA(RU) / ruAAA
|40
|15,86
|2,9
|99,1
|4
|RUONIA
|1,65
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-39
|AAA(RU) / ruAAA
|40
|16,16
|3,8
|98,3
|4
|RUONIA
|1,45
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-50
|AAA(RU) / ruAAA
|50
|16,83
|0,6
|100,4
|4
|RUONIA Индекс
|2,3
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-52
|AAA(RU) / ruAAA
|50
|16,32
|3,2
|100
|4
|RUONIA Индекс
|1,85
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-53
|AAA(RU) / ruAAA
|100
|16,22
|1,9
|100,2
|4
|RUONIA Индекс
|1,75
|ВЭБ,РФ
|ПБО-002Р-55
|AAA(RU) / ruAAA
|50
|16,57
|4,3
|100
|4
|RUONIA Индекс
|1,9
|Газпромбанк
|005P-02P
|AA+(RU) / ruAAA
|13
|14
|0,8
|99,3
|12
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|
|ДОМ.РФ
|002Р-01
|AAA(RU) / ruAAA
|30
|15,74
|1,1
|100
|4
|RUONIA
|1,35
|ДОМ.РФ
|002Р-03
|AAA(RU) / ruAAA
|40
|15,59
|1,3
|100,1
|4
|RUONIA
|1,15
|ДОМ.РФ
|002Р-05
|AAA(RU) / ruAAA
|101
|15,25
|0,2
|100,1
|12
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|1,25
|ДОМ.РФ
|002Р-09
|AAA(RU) / ruAAA
|20
|
|0,3
|99,8
|2
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|0,8
|МБЭС
|002P-02
|AAA(RU) / -
|6
|17,89
|0,3
|100,3
|2
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|2,5
|МБЭС
|002P-03
|AAA(RU) / -
|5
|16,92
|1,6
|100,1
|4
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|1,95
|МСП Банк
|003P-02
|A-(RU) / -
|5
|17,4
|1
|100,4
|12
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|3,25
|МТС Банк
|001Р-03
|A(RU) / ruA
|10
|16,14
|0,2
|100,1
|4
|RUONIA
|2,2
|Россельхозбанк
|БO-03-002P
|AA(RU) / -
|42
|15,64
|0,4
|100,2
|12
|RUONIA
|1,3
|Росэксимбанк
|002Р-05
|AA+(RU) / ruAA+
|15
|16,45
|0,9
|100,5
|4
|Ключевая ставка ЦБ РФ
|1,9
|Источник: «ТКБ Инвестмент Партнерс».