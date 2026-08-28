Центр поддержки НПИ выступил партнером онлайн-хакатона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

Центр поддержки новых предпринимательских инициатив (ЦПНПИ) принял участие в онлайн-хакатоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» в качестве партнера и разработал для конкурсантов собственный практический кейс. Основной этап соревнования прошел 7–8 августа: у команд было 24 часа, чтобы изучить выбранное задание, найти решение поставленной задачи и подготовить презентацию. Всего в хакатоне участвовали 800 студенческих команд, до финала дошли 676.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр поддержки НПИ Фото: Центр поддержки НПИ

Участникам, выбравшим кейс Центра поддержки НПИ, нужно было разобраться в исходных данных, определить главную проблему и аргументировать предложенный подход — так, чтобы его можно было использовать в реальной работе.

Работа в сжатые сроки приблизила хакатон к условиям, в которых предпринимателям зачастую приходится принимать быстрые решения. За сутки командам нужно было договориться о распределении ролей, отсеять идеи, которые невозможно реализовать, и подготовить итоговый вариант. При этом одной концепции недостаточно: комиссия оценивает также ее обоснованность и практическую ценность.

В ходе мероприятия участники задали партнерам более 200 тематических вопросов, а организаторы транслировали соревнование в прямом эфире.

С 8 по 19 августа представленные работы рассматривали эксперты организаций-партнеров — к оценке подключились 90 специалистов из разных регионов России, в том числе эксперт Центра поддержки НПИ. После общей проверки решения, подготовленные по кейсу Центра, рассмотрят отдельно. Среди критериев — понимание поставленной задачи, убедительность выводов и возможность применить предложенный подход на практике.

Авторы наиболее сильных работ получат сертификаты на услуги и книги от Центра поддержки НПИ. Итоги экспертной оценки станут известны после завершения проверки.

Партнерство с проектом «Твой Ход» позволяет Центру поддержки НПИ работать с будущими предпринимателями еще во время обучения — когда они только начинают превращать идеи в рабочие решения. Для студентов участие стало возможностью проверить не только знания, но и умение действовать в команде, укладываться в сроки и отвечать за результат. Хакатон помогает студентам не просто проверить знания, но и научиться принимать решения в условиях ограниченных ресурсов и времени.