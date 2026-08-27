В аэропортах Краснодара и Геленджика введены ограничения на прием и выпуск рейсов

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В случае снятия ограничений после 06:00 следующего дня возможны корректировки в расписании. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Службы аэровокзала готовы к работе после отмены ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию о времени вылета можно уточнить у перевозчика, на онлайн-табло аэропорта и в чат-боте «Аэродинамика».

По данным Росавиации, аналогичные ограничения по тем же причинам введены и в аэропорту Геленджика.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей и гостей городов просят сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Согласно информации Минобороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 мск беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина