В аэропортах Краснодара и Геленджика введены ограничения на прием и выпуск рейсов
В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В случае снятия ограничений после 06:00 следующего дня возможны корректировки в расписании. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Службы аэровокзала готовы к работе после отмены ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию о времени вылета можно уточнить у перевозчика, на онлайн-табло аэропорта и в чат-боте «Аэродинамика».
По данным Росавиации, аналогичные ограничения по тем же причинам введены и в аэропорту Геленджика.
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