На Дону ввели досрочное голосование на выборах всех уровней

В Ростовской области приняли постановление об организации досрочного голосования на выборах всех уровней. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия в своем Telegramканале.

Информирование граждан о порядке досрочного голосования будет проводиться в рамках проекта «ИнформУИК»: разъяснения предоставят обходчики в ходе адресного информирования.

Согласно данным сайта правительства Ростовской области, в настоящее время регион в Государственной думе представляют 12 депутатов: 11 из них — от партии «Единая Россия», один — от КПРФ.

Мария Хоперская