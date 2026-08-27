Бензин в Ростовской области снова подорожал

В Ростовской области за период с 17 по 24 августа средняя стоимость литра бензина выросла с 81,62 до 83,06 руб. — прирост составил 1,44 руб. Об этом сообщили в Росстате.

Наиболее существенно подорожал бензин марки АИ95: его цена увеличилась на 1,58 руб. и достигла 85,36 руб. за литр. Стоимость АИ92 поднялась на 1,36 руб., до 78,96 руб. Бензин марок АИ98 и выше теперь стоит 101,68 руб. за литр. Цена дизельного топлива также выросла — на 14 копеек, до 84,55 руб. за литр.

Рост цен на топливо происходит на фоне второй волны топливного кризиса в регионе. С середины августа на ряде АЗС зафиксированы перебои с поставками бензина, в том числе АИ95; у заправок вновь наблюдаются очереди.

Мария Хоперская