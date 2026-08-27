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В Ростовской области сняли временный запрет на работу шахты «Октябрьская-Южная»

В Ростовской области сняли запрет на эксплуатацию шахты «Октябрьская-Южная». Это стало возможным после устранения выявленных недочетов, сообщает прессслужба ГУФССП России по региону.

Работа угольной площадки была приостановлена на 90 суток для устранения нарушений требований промышленной безопасности, установленных правилами Ростехнадзора. В течение этого срока пристависполнитель осуществлял контроль за соблюдением запрета и не зафиксировал нарушений.

По истечении установленного срока шахта возобновила деятельность — при условии соблюдения необходимых мер промышленной безопасности.

Мария Хоперская

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