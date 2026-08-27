Во время атаки дронов вблизи границы ЛНР и Дона пострадала 14-летняя девочка

В районе пункта пропуска «Должанский — Новошахтинск» (граница ЛНР и Ростовской области) во время атаки БПЛА пострадала 14-летняя девочка, она получила осколочные ранения. Кроме того, подверглись атаке грузовые автомобили и микроавтобус, сообщил в Telegramканале глава ЛНР Леонид Пасечник.

По данным главы республики, в Рубежном БПЛА атаковал минивэн, еще два грузовика были поражены на дороге Ребриково — Ровеньки и в районе поселка Фащевка Антрацитовского муниципального округа. Водители трех транспортных средств получили ранения различной степени тяжести.

За сутки атаке подверглись 14 муниципалитетов ЛНР. Зафиксированы повреждения автомобилей, объектов гражданской, коммунальной и коммерческой инфраструктуры. В результате падения обломков возникли возгорания на открытой местности.

Мария Хоперская