На Ставрополье прокуратура добилась закрытия нелегального реабцентра

Прокуратура Предгорного района выявила нарушения при работе реабилитационного центра в ст. Ессентукской. Собственник частного дома площадью около 500 кв. м передал здание коммерсанту для оказания психологической помощи жителям округа. Деятельность центра прекращена по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

При этом объект не соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям такого профиля, и не переведен в статус нежилого помещения. Кроме того, земельный участок под домом используется не по целевому назначению.

На основании выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить незаконную деятельность центра. Иск надзорного ведомства удовлетворен. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн