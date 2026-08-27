После взрыва автомобиля в Пушкинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту возгорания автомобиля военнослужащего в Пушкинском районе. В результате происшествия пострадали два человека: один был госпитализирован, второй скончался. Квалификацию уголовного дела в ведомстве не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи возбудили дело после гибели человека при возгорании автомобиля военного в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Следователи возбудили дело после гибели человека при возгорании автомобиля военного в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр совместно с сотрудниками оперативных служб.

В ближайшее время следствие назначит необходимые судебные экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Шушарах взорвался автомобиль с военнослужащим и его супругой.

Матвей Николаев