В Шушарах взорвался автомобиль с военнослужащим и его супругой

В Санкт-Петербурге утром 27 августа произошел взрыв автомобиля, в котором находились военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль с супругами взорвался на Колпинском шоссе в Петербурге

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ Автомобиль с супругами взорвался на Колпинском шоссе в Петербурге

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ

Инцидент произошел в Шушарах возле дома №18 на Колпинском шоссе, рядом с магазином «Магнит». По предварительным данным, около 10:00 супруги начали отъезжать от дома, после чего в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

По имеющейся информации, военнослужащий имел звание подполковника. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Его супруга получила тяжелые травмы, сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Матвей Николаев