На Вантовом мосту КАД завершили устранение колейности и сняли ограничения
Дорожные работы на Большом Обуховском мосту через Неву, известном как Вантовый мост, завершены. Специалисты полностью устранили колейность на проезжей части, сообщили 27 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Дорожные работы на Вантовом мосту завершили ночью
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Работы удалось закончить к двум часам ночи. За время ремонта колейность устранили на всей проезжей части моста.
Весь запланированный объем работ выполнен. Введенные ранее ограничения движения сняты.