На Вантовом мосту КАД завершили устранение колейности и сняли ограничения

Дорожные работы на Большом Обуховском мосту через Неву, известном как Вантовый мост, завершены. Специалисты полностью устранили колейность на проезжей части, сообщили 27 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожные работы на Вантовом мосту завершили ночью

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Дорожные работы на Вантовом мосту завершили ночью

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Работы удалось закончить к двум часам ночи. За время ремонта колейность устранили на всей проезжей части моста.

Весь запланированный объем работ выполнен. Введенные ранее ограничения движения сняты.

Матвей Николаев