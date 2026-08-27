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На Вантовом мосту КАД завершили устранение колейности и сняли ограничения

Дорожные работы на Большом Обуховском мосту через Неву, известном как Вантовый мост, завершены. Специалисты полностью устранили колейность на проезжей части, сообщили 27 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожные работы на Вантовом мосту завершили ночью

Дорожные работы на Вантовом мосту завершили ночью

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Дорожные работы на Вантовом мосту завершили ночью

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Работы удалось закончить к двум часам ночи. За время ремонта колейность устранили на всей проезжей части моста.

Весь запланированный объем работ выполнен. Введенные ранее ограничения движения сняты.

Матвей Николаев

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