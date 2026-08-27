В небе над Башкирией сбили украинские беспилотники

Ночью 27 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщает Минобороны России.

В общей сложности за прошедшую ночь сбили 267 дронов над 14 регионами и акваторией Азовского и Черного морей. Количество сбитых над Башкирией БПЛА не уточняется.

В Башкирии объявляли беспилотную и ракетную опасность, в уфимском аэропорту вводили ограничения на полеты. Около 10:00 все ограничения сняли, сообщал госкомитет республики по ЧС.

Майя Иванова