Линейки на 1 сентября в школах Удмуртии пройдут только для 1-х и 11-х классов

Торжественные линейки в школах Удмуртии проведут только для учеников 1-х и 11-х классов. Такое решение приняло минобрнауки республики. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

«Для остальных обучающихся учебный день начнется классным часом внутри здания без выхода на улицу»,— сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Образовательный процесс 1 сентября начнется в 1,1 тыс. учреждений в Удмуртии. Все они оснащены системами передачи тревожных сообщений в Росгвардию, видеонаблюдением и металлоискателями. На обеспечение безопасности объектов образования в республике в 2026 году направили более 3,5 млрд руб.