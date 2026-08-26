Нижегородца осудят за нападение на полицейского в аэропорту

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело о нападении на полицейского в аэропорту, сообщили в суде. Обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ предъявлено местному жителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

По фабуле дела, в июне 2025 года нетрезвый обвиняемый в зоне международного вылета аэропорта нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в отношении других пассажиров и провоцировал окружающих, которые вызвали полицию. Однако нижегородец оскорбил сотрудника МВД и ударил его в затылок, отмечается в сообщении.

В итоге нападавший был задержан с применением спецсредств. Уголовное дело суд начнет рассматривать в сентябре.

Владимир Зубарев