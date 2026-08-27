Оценочные группы: оценка недвижимого имущества

№ Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «НКЦ «Эталонъ» 630 360 2 SRG 594 519 3 «ЛЛ-Консалт» 203 910 4 «Центр независимой экспертизы собственности» 168 530 5 Технологии Доверия 150 230 6 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 145 237 7 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 137 319 8 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 117 220 9 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 103 414 10 РУКОН 103 307 11 «Терра Докс Инвест» 67 067 12 «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 51 641 13 «Многопрофильный деловой центр» 43 781 14 «Русская Служба Оценки» 40 024 15 «Аудит-безопасность» 37 775 16 «2Б Диалог» 35 485 17 «Независимый центр оценки и экспертиз» 20 978 18 «Аудиторская группа «2К» 18 106 19 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 13 919 20 «Русаудит» 10 749