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Оценочные группы: оценка недвижимого имущества

Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «НКЦ «Эталонъ» 630 360
2 SRG 594 519
3 «ЛЛ-Консалт» 203 910
4 «Центр независимой экспертизы собственности» 168 530
5 Технологии Доверия 150 230
6 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 145 237
7 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 137 319
8 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 117 220
9 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 103 414
10 РУКОН 103 307
11 «Терра Докс Инвест» 67 067
12 «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 51 641
13 «Многопрофильный деловой центр» 43 781
14 «Русская Служба Оценки» 40 024
15 «Аудит-безопасность» 37 775
16 «2Б Диалог» 35 485
17 «Независимый центр оценки и экспертиз» 20 978
18 «Аудиторская группа «2К» 18 106
19 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 13 919
20 «Русаудит» 10 749

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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