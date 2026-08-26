Химика из Екатеринбурга отправили на 16 лет в колонию за производство мефедрона

Свердловский областной суд приговорил химика Антона Ермакова к 16 годам и 10 дням колонии строгого режима и штрафу на 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов региона. Осужденный признан виновным в незаконном производстве наркотиков организованной группой в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ), а также в приобретении и хранении прекурсоров и психотропных веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Ермаков

Фото: Прокуратура Свердловской области Антон Ермаков

Фото: Прокуратура Свердловской области

Согласно материалам дела, в июне 2025 года екатеринбуржец Ермаков вступил в преступную группу в качестве химика-лаборанта для производства наркотика. В гараж на Сибирском тракте в Екатеринбурге он доставил химические реактивы, оборудование и прекурсоры, полученные от соучастников. Там он производил мефедрон и хранил до последующей передачи другим участникам группы.

В декабре 2025 года сотрудники правоохранительных органов изъяли в гараже более 2,6 кг готового мефедрона и свыше 3,8 кг прекурсоров. Отдельно установлено, что в ноябре того же года осужденный приобрел через нелегальный интернет-магазин 1,97 г амфетамина для личного употребления. В отношении неустановленных членов организованной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Ирина Пичурина