Минобороны РФ: над Ростовской областью перехватили беспилотники

С 20:00 мск 25 августа до 7:00 мск 26 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над Ростовской областью. Информация об этом содержится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Всего за указанный временной промежуток над территорией РФ сбили 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», минувшей ночью над Ростовской областью отразили очередную беспилотную атаку. ПВО перехватили около 40 БПЛА. Беспилотники уничтожили в Таганроге и семи районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Кашарском, Боковском. В Миллеровском районе произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.

Мария Хоперская