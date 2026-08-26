В Кемерове суд ждет томича, организовавшего колл-центр для телефонных мошенников

Полиция Кузбасса завершила расследование дела 19-летнего жителя Томска, который организовал в съемной квартире колл-центр для телефонных мошенников. По ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика) ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в региональном главке МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, молодой человек приехал в Кемерово, в арендованной квартире он подключил два сим-бокса, которые используют телефонные мошенники, и занимался техническим обслуживанием оборудования.

В апреле 2026 года сотрудники кемеровских управлений МВД и ФСБ вычислили злоумышленника и задержали. Расследование установило, что с помощью сим-боксов, за работу которых отвечал томич, мошенники похитили у шести граждан около 10 млн руб.

Илья Николаев