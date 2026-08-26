Над Таганрогом и семью районами Дона сбили около 40 дронов

Минувшей ночью над Ростовской областью отразили очередную беспилотную атаку. ПВО перехватили около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны уничтожили в Таганроге и семи районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Кашарском, Боковском. В Миллеровском районе произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.

Вместе с тем, лесной пожар, возникший накануне из-за падения обломков БПЛА, ликвидирован.

Мария Хоперская