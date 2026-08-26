Под Омском планируют разводить породистых коней

В Омской области планируется создать хозяйство по разведению и содержанию племенных лошадей тракененской и ганноверской пород. Реализацией проекта займется компания «Конеферма "Гранд При"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Объем инвестиций оценивается в 40 млн руб. Предприятие будет создано в Омском районе региона к 2029 году.

«Сегодня для закупки таких скакунов конезаводчики выезжают в Екатеринбург, Тюмень и Новосибирск. Транспортировка одного животного обходится ориентировочно в 100 тыс. руб. Разведение и содержание редких пород на месте станет существенным подспорьем для развития конного спорта, который активно поддерживают как в регионе, так и в нашем районе»,— говорится в сообщении на сайте администрации района.

В России действует около 3 тыс. конноспортивных клубов. Число лошадей выросло с 1,4 млн в 2019 году до 1,6 млн к концу 2025-го. Количество любителей, по данным Федерации конного спорта России, увеличилось с 63 тыс. в 2019 году до более чем 80 тыс. в 2024-м.

Александра Стрелкова