Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на КАД

Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на КАД в Курортном районе Санкт-Петербурга. Авария произошла вечером 25 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, около 18:00 машины столкнулись на 4-м километре внутреннего кольца КАД в Сестрорецке. Для ликвидации последствий аварии привлекли три пожарных расчета.

После ДТП на участке образовался многокилометровый затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение оказалось затруднено на несколько километров.

Очевидцы в соцсетях сообщили о лобовом столкновении. По одной из версий, автобус оказался на полосе встречного движения, а водитель грузовика пытался избежать удара. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Матвей Николаев