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Предпринимателям Новгородской области дадут льготные займы до 5 млн рублей после атак на склады

Продавцы из Новгородской области, чьи товары пострадали в результате атак на склады маркетплейсов, смогут получить льготные займы до 5 млн рублей. О новой мере поддержки сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Пострадавшим от атак на склады маркетплейсов продавцам в Новгородской области предложили займы от 5%

Пострадавшим от атак на склады маркетплейсов продавцам в Новгородской области предложили займы от 5%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Пострадавшим от атак на склады маркетплейсов продавцам в Новгородской области предложили займы от 5%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Средства предприниматели смогут направить на пополнение оборотных средств, восстановление товарных запасов и возобновление работы бизнеса. Займы предоставит Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства.

Максимальный срок кредитования составит три года, минимальная процентная ставка — 5% годовых. Мера рассчитана на предпринимателей, которым необходимо восстановить запасы после повреждения продукции на складах маркетплейсов.

По словам Александра Дронова, обращения предпринимателей будут находиться на контроле региональных властей. При необходимости в области планируют вводить дополнительные меры поддержки бизнеса.

Матвей Николаев

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