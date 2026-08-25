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Два религиозных деятеля Челябинска стали почетными гражданами

Депутаты Челябинской городской думы присвоили звание почетного гражданина Челябинска двум представителям религиозных конфессий. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Звание получили управляющий Челябинской епархией, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и главный муфтий Уральского федерального округа, председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи-Хазрат Раев. Как отметили в гордуме, оба религиозных деятеля вложили много сил в духовно-нравственное воспитание и поддержку местных жителей, сохранение семейных ценностей и развитие культуры. Кроме того, они осуществляют научно-просветительскую деятельность и развивают благотворительность. Ходатайства о присвоении представителям конфессий званий поступили от епархиального совета Челябинской епархии и регионального духовного управления мусульман.

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