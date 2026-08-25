«Газпром Арена» заявила о невозможности проведения концерта Уэста в Петербурге

«Газпром Арена» заявила, что концерты Канье Уэста в Петербурге не смогут состояться без подписанного договора аренды. По словам представителей площадки, организаторы начали продажу билетов и рекламную кампанию, не имея необходимых документов.

«Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Мероприятие без договора аренды состояться не может»,— говорится в сообщении пресс-службы «Газпром Арены».

При этом ранее сама «Газпром Арена» анонсировала выступления рэпера, которые должны пройти 10 и 11 октября. Информация о концертах также публиковалась в официальном Telegram-канале площадки и до сих пор там остается. Позже анонс исчез с сайта арены, однако на сервисах продажи билетов «Газпром Арена» по-прежнему указана как место проведения. Билеты все еще продаются, однако сдать их нельзя.

В Say Agency, которое занимается организацией концертов, ранее заявляли, что получили от площадки официальное письмо и спецификацию для проведения мероприятий. По словам представителей агентства, договор планировали подписать до 27 августа. По данным организаторов, концерт YE не отменен.

Карина Дроздецкая