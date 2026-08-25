«От решения оператора в Москве будет зависеть быть новому проекту или нет»

Совет Федерации одобрил поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые уточняют порядок принятия решений о комплексном развитии территории (КРТ), порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. По замыслу авторов документа, он направлен на совершенствование механизмов КРТ и градостроительной деятельности, а среди ключевых изменений особенно важными являются расширение полномочия регионов по принятию решений о КРТ, а также регулирование процесса с участием федеральных структур. В документе есть спорные моменты, и он нуждается в доработке, заявил «Ъ-Ростов» руководитель агентства недвижимости «Иммобили» (Immobily) Алексей Олейников.



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«С одной стороны, совершенно понятно и вполне логично желание государства упорядочить процесс комплексного развития территорий, который за последние годы активизировался в России в целом и в Ростовской области, в частности. Количество проектов растет. Стал вопрос о необходимости расширения полномочий регионов по принятию решений о КРТ. Например, высший исполнительный орган субъекта РФ теперь вправе принимать решение о КРТ без согласования с уполномоченным федеральным органом власти в случае передачи региону полномочий РФ по управлению и распоряжению федеральными земельными участками.

С другой стороны, у представителей профессионального сообщества вызывают вопросы некоторые из этих изменений. Особенно все, что связано с определением круга операторов КРТ. Так, согласно новым правилам, оператором комплексного развития территории может быть не только юридическое лицо, созданное субъектом РФ или муниципалитетом, но и юрлицо, созданное РФ, либо с долей участия РФ более 50%, либо его дочернее общество. Для юрлиц, созданных РФ, становится обязательным при реализации решения о КРТ заключение соглашения с уполномоченным органом субъекта РФ.

Изначально, идея заключалась в том, чтобы дать больше полномочий регионам в развитии проектов комплексного развития территорий на федеральных землях находящихся в границах регионов. Но анализ предложенных изменений показывает, что на практике все может оказаться с точностью до наоборот. В Москве будет сидеть руководитель оператора КРТ, от решения которого будет зависеть быть новому проекту или нет. Далеко не факт, что этот куратор будет вникать в тонкости проекта. Как показывает опыт, далекие от региона лица не углубляются в детали и могут отказать в разрешении «по формальным признакам». Лучше не городить огород, а отдать полномочия областным и краевым структурам, коль скоро принято решение об расширении полномочий регионов. Получается, что сейчас одно из предложенных изменений несколько противоречит другому. Думаю, что уже в ближайшей перспективе возникнет необходимость в доработке документа.

Это, кстати, будет с поправками в Водный кодекс РФ, которые были приняты недавно, 4 августа, и по сути, делают невозможным реализацию сразу нескольких проектов КРТ. Новые нормы вводят запрет на строительство любых объектов капитального строительства в зонах затопления и подтопления — исключение сделано только для объектов инженерной защиты. Поправки настолько нелепые, что уже была и реакция министра строительства РФ на этот счет. Ожидаются поправки к поправкам, которые будет рассматривать и утверждать новый состав Госдумы.

Изменения в Водном кодексе РФ уже отражаются на проектах, заявленных в Ростовской области к реализации. Это подтверждает тот, факт, что в регионе принято решение о пересмотре планов по комплексному развитию территорий на левом берегу Дона и участков рядом с Кумженской рощей».