Ограничения на КАД у Московского шоссе продлили до 31 августа

Ограничения движения на КАД Санкт-Петербурга в районе Московского шоссе продлили до конца августа. Кроме того, новые ограничения введут на дамбе в связи с регламентными работами. Об этом 25 августа сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На КАД Петербурга вводят новые ограничения из-за ремонтных работ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На КАД Петербурга вводят новые ограничения из-за ремонтных работ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На 65-м километре внутреннего кольца КАД дорожные работы продлили до 31 августа. Специалисты меняют деформационные швы, из-за чего перекрыты третья и четвертая полосы. На двух оставшихся полосах действует ограничение скорости до 50 км/ч. Изначально завершить работы планировалось 25 августа.

С 26 по 28 августа ограничения также будут действовать на дамбе. В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 проведут регламентные работы. Движение по полосам ограничат в транспортном отсеке Невской стороны — на внутреннем кольце КАД.

На время ввода и вывода ремонтной техники движение перед въездом в тоннель могут полностью останавливать. Продолжительность таких остановок, согласно регламенту, не должна превышать 7–10 минут.

Матвей Николаев