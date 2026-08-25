Прокуратура Пензенской области выявила более 1,5 тысяч экологических нарушений

Прокуратура Пензенской области за первое полугодие 2026 года зафиксировала 1 541 нарушение природоохранного законодательства и законодательства в сфере природопользования. Об этом сообщается в материалах ведомства.

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Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла 680 представлений, направила в суд 331 иск и опротестовала 114 незаконных нормативных правовых актов. Возбуждено пять уголовных дел. К административной ответственности привлечены 14 лиц, к дисциплинарной — 550, еще 30 человек получили предупреждения.

По результатам проверок приведены в соответствие нормативные акты, регулирующие обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), управление охраняемыми природными территориями и проведение работ по изменению дна и берегов водоемов. Ликвидированы несанкционированные свалки, нормализована работа полигонов ТКО и региональных операторов, в том числе произведен перерасчет платы за некачественные услуги.

Кроме того, в лесной сфере пресечены нарушения правил пожарной безопасности и санитарных рубок, а также факты загрязнения окружающей среды и незаконного распоряжения водными объектами. Устранены нарушения при эксплуатации гидротехнических сооружений, что, по оценке прокуратуры, позволило предотвратить критические ситуации в период весеннего половодья.

Никита Маркелов