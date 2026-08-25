Школьника из Архангельской области приговорили к шести годам за диверсию

Северный флотский военный суд приговорил школьника из Онеги Архангельской области к шести годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и подготовку диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, в ноябре 2025 года подросток после просмотра видео в интернете связался с представителем запрещенной в России террористической организации. Куратор предложил ему за деньги размещать символику организации, наносить провокационные надписи на городские объекты и автомобили, а также создавать пропагандистские аудио- и видеоматериалы.

В течение ноября и декабря школьник выполнял эти задания в Онеге и отправлял куратору фотографии результатов. Кроме того, по данным суда, он привлек к аналогичной деятельности нескольких несовершеннолетних.

Позже подросток получил задание за 30 тыс. рублей повредить волоконно-оптическую линию связи одного из операторов связи в Онежском районе. Он привлек к плану знакомого и распределил роли, однако довести задуманное до конца не смог — 26 декабря его деятельность пресекли правоохранители.

Суд признал школьника виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии группой лиц. Ему назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

Карина Дроздецкая