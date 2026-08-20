Растрату рассудят без медиасопровождения

По инициативе прокурора судебное рассмотрение по делу о растрате бюджетных средств в АО «ГАТР», по которому судят прошлое руководство городского телеканала «Санкт-Петербург» и бывшую главу регионального Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставителя губернатора Елену Никитину, продолжат в закрытом режиме. Гособвинитель считает, что в ходе допроса фигурантов и свидетелей журналисты смогут предать огласке сведения о средствах связи чиновников и нарушить конфиденциальность данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петроградский районный суд. Дело о растрате в АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Бывший руководитель Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Петроградский районный суд. Дело о растрате в АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Бывший руководитель Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Заседание Петроградского районного суда по делу о растрате средств финансируемого за счет городской казны телеканала «Санкт-Петербург» в четверг, 20 августа, началось с ходатайства прокурора о закрытии процесса от слушателей. Сотрудница прокуратуры объяснила, что в ходе допроса свидетелей и фигурантов могут быть оглашены детали личных переписок и раскрыты персональные данные. Отдельно она упомянула сервис YouScan. Это программа, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует по ключевым словам сообщения в социальных сетях. Прокурор добавила, что через эту платформу чиновники анализируют в том числе некую правительственную информацию.

Представитель Елены Никитиной адвокат Антон Куликов оставил этот вопрос на усмотрение суда, однако не согласился с доводами прокурора. Он добавил, что свидетели могли бы самостоятельно сообщить, если интересующие участников процесса вопросы будут связаны с государственной или иной тайной. При этом программа YouScan, по его словам, в обвинении упоминается один раз и напрямую не связана с фабулой дела.

«Обвинение не построено вокруг этой программы. YouScan, хоть и упоминается в показаниях, действительно, но не раскрываются ни персональные данные, ни особенности работы государственных органов, ни работы каких-либо других организаций. Поэтому позиция прокурора является явно натягиванием и удовлетворению не подлежит»— добавил адвокат.

Для участников процесса ходатайство прокурора стало неожиданным. Часть адвокатов сошлись во мнении с господином Куликовым, но судьбу гласности в этом деле оставили на усмотрение суда. Сама Елена Никитина также доверила решение этого вопроса судье Ирине Гречишко. Председательствующая поддержала позицию обвинителя и напомнила, что фигуранты, прежде чем попасть на скамью подсудимых, занимали высокие посты.

По делу о растрате в АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» судят пять человек. Это бывший руководитель ЦУР в Петербурге Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, бывший директор телеканала «Санкт-Петербург» Борис Петров, а также замдиректора АО Сергей Сыров. Обвинение предъявлено и блогеру Николаю Камневу (известному в интернете под ником Фима Психопат) и экс-депутату петербургского парламента Александру Малькевичу. Последний сейчас находится в зоне СВО. Следствие считает их причастными к хищению 37 млн рублей, выделенных на продвижение инициатив Смольного в Сети.

«Принимая во внимание должность, занимаемую Никитиной в ходе ее трудовой деятельности, а также должности, занимаемые Сыровым и Петровым, с учетом положений федерального закона «О связи», учитывая технические средства, используемые Никитиной в ходе трудовой деятельности, учитывая должности свидетелей, которые указаны в списке лиц, подлежащих допросу в судебных заседаниях на протяжении всего судебного следствия, в целях избегания разглашения иной охраняемой федеральным законом тайны <...> Неизвестно, какие показания будут давать свидетели в судебном заседании. Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить. Продолжить рассмотрение настоящего дела о закрытом судебном заседании»,— заявила судья Гречишко.

В следующие пять часов в суде допросили трех свидетелей, а также обвиняемую Елену Никитину. О желании выступить на суде она заявила еще на предыдущем заседании.

По мнению политолога, доцента кафедры психологии профессиональной деятельности и информационных технологий в образовании РГПУ им. Герцена Александра Конфисахора, власти заинтересованы в том, чтобы подобные процессы с участием руководителей городских структур проходили при наименьшей огласке. Из-за участия в деле Елены Никитиной, занимавшей не последнее место в системе управления, закрытие процесса кажется «совершенно логичным», уверен политолог.

«Для власти это логичный процесс, потому что она не хочет, чтобы какие-то негативные вещи становились достоянием публики. Это какого-то убийцу, насильника могут публично судить — освещение максимальное. А когда это касается чиновников — лучше спустить все с минимальным операционным бумом. <...> Люди смотрят, оценивают, как они [госслужащие] действуют: честно ли, правильно, в соответствии с тем, что от них ждут граждане. Чиновники должны быть в идеале не то чтобы образцами честности и искренности, но хоть как-то соответствовать этим забытым словам, дорожить своим именем»,— сказал господин Конфисахор в беседе с «Ъ Северо-Запад».

Всего в материалах дела упоминаются около 40 человек. В материалах дела встречаются, среди прочих, высокопоставленные чиновники правительства города. Имя одного из них уже озвучил экс-гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Борис Петров. Комментируя порядок оформления договоров на оказание информационных услуг без проведения конкурсных процедур, он заявил, что выполнял поручение вице-губернатора Ирины Потехиной.

Константин Леньков