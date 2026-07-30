Адаптированный контент пошел по существу

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать по существу уголовное дело бывшей главы городского Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной и еще четырех фигурантов. Следствие считает, что организованная госпожой Никитиной группа похитила 37,2 млн рублей, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург» на продвижение материалов в социальных сетях. Подсудимые в основном не признают вину и утверждают, что контент действительно создавался и распространялся. Бывший генеральный директор телеканала Борис Петров заявил, что действовал по поручению вице-губернатора Ирины Потехиной, в сферу ответственности которой тогда входила внутренняя политика. На первом заседании прокуратура представила письменные доказательства из пяти томов — всего материалы дела насчитывают около 20 томов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга. Бывшая глава петербургского Центра управления регионом Елена Никитина перед судебным заседанием

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга. Бывшая глава петербургского Центра управления регионом Елена Никитина перед судебным заседанием

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Государственный обвинитель изложила предъявленное подсудимым обвинение. Организатором предполагаемой преступной группы следствие считает Елену Никитину, занимавшую с 2019 года должность специального представителя губернатора Петербурга Александра Беглова. По версии обвинения, служебное положение позволяло ей влиять на представителей городских органов власти и руководителей подведомственных организаций. В группу, как полагает следствие, вошли фактически руководивший фондом «Новое медиа» Николай Камнев (ранее был известен в интернете под никнеймом «Фима Психопат»), бывшие генеральные директора АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР, управляет телеканалом «Санкт-Петербург») Борис Петров и Александр Малькевич, а также заместитель гендиректора ГАТР по экономике и финансам Сергей Сыров.

Производство в отношении господина Малькевича ранее было приостановлено, однако его предполагаемая роль была описана в обвинении. Ранее его защитники просили приостановить процесс, так как их подзащитный подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы.

В 2020 и 2021 годах ГАТР заключило с фондом «Новое медиа» два договора на распространение «адаптированного контента» телеканала в Facebook (Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ), Twitter и Telegram. Речь шла о материалах «Санкт-Петербурга», переработанных под формат конкретных социальных сетей и сторонних площадок: пабликов, Telegram-каналов и блогов. Как объясняла в суде защита, такие публикации могли не содержать прямой ссылки на телеканал или указания на связь со Смольным, чтобы выглядеть как обычный контент соответствующей площадки, а не как официальная реклама.

Борис Петров утверждал, что поставленная городским руководством задача состояла в улучшении информационного фона вокруг властей. Елена Никитина, в свою очередь, заявила, что во время пандемии ресурсы использовались для распространения среди горожан сведений о коронавирусе и действовавших ограничениях.

Первый контракт стоимостью 16,435 млн рублей предусматривал размещение не менее 13,68 тыс. публикаций, второй — 28,8 тыс. публикаций за 20,76 млн рублей. Формально фонд возглавляла супруга Николая Камнева, однако фактически, по версии следствия, его деятельностью руководил сам господин Камнев.

Обвинение полагает, что фигуранты заранее знали, что предусмотренные договорами услуги в заявленном объеме оказаны не будут. Борис Петров и Александр Малькевич, согласно изложенной прокурором версии, обеспечивали заключение договоров от имени ГАТР, Сергей Сыров — подготовку документов, приемку услуг и перечисление средств, а Николай Камнев готовил от имени фонда счета, акты и отчеты, в том числе записывал на электронные носители сведения о якобы размещенных материалах. Документы передавались сотрудникам ГАТР.

В обвинении говорится, что требованиям контрактов фактически отвечали только 1630 публикаций в 2020 году и 2859 — в 2021-м. Общий размер предполагаемой растраты следствие оценило в 37,195 млн рублей.

Елене Никитиной и Николаю Камневу также вменяется легализация похищенных средств, Сергею Кожокару — участие только в этом эпизоде. По версии обвинения, часть денег переводилась индивидуальным предпринимателям по договорам, которые следствие считает фиктивными. Некоторые контрагенты якобы снимали полученные средства и передавали их господам Камневу или Кожокару. Еще часть средств фонд «Новое медиа» перечислил в качестве целевого благотворительного финансирования Фонду культуры семьи и детства, которым руководил господин Кожокар. В документах указывалось, что средства предназначались, в том числе, для проекта «Школа детской онкологии». Общую сумму операций, квалифицированных как легализация, следствие оценило в 34,69 млн рублей.

После изложения обвинения суд выяснил отношение к нему подсудимых. Елена Никитина вину по обеим статьям не признала. Она заявила, что деньги были потрачены не на личное обогащение, а на распространение необходимой городу информации, прежде всего во время пандемии коронавируса. «Ни я, ни коллеги не обогатились прямо или косвенно»,— сказала госпожа Никитина. Получение денег наличными она объяснила необходимостью расплачиваться с блогерами и владельцами сообществ. По ее словам, стоимость договоров она не определяла, указаний об их заключении не давала, а о нарушениях конкурсных процедур узнала уже при ознакомлении с материалами уголовного дела.

Защитник госпожи Никитиной обратил внимание, что обвинение считает ущербом полную стоимость двух договоров, хотя из него же следует, что часть публикаций была размещена.

Николай Камнев частично признал вину применительно к эпизоду растраты, однако заявил, что его действия квалифицированы неправильно. Его защита считает, что речь может идти о пособничестве в части предоставления счетов фонда для расчетов с исполнителями. Вину в легализации господин Камнев не признал. Он утверждал, что весь предусмотренный договорами контент создавался и размещался, а отчеты не были фиктивными. Часть публикаций, по его словам, не включали в документы, поскольку владельцы каналов и сам заказчик не хотели раскрывать связь материалов с органами власти. Николай Камнев также отрицал участие в организованной группе, отметив, что Бориса Петрова практически не знал, а Александра Малькевича видел лишь однажды.

Господин Петров вину в растрате не признал, но подтвердил, что подписал договор без проведения конкурентной процедуры. По его словам, в начале пандемии город оказался в сложном положении, в том числе с точки зрения освещения действий властей в социальных сетях, а решение о финансировании продвижения принималось на совещаниях, в которых руководство ГАТР не участвовало.

«Я выполнял поручение вице-губернатора Ирины Потехиной»,— заявил господин Петров. Он подчеркнул, что лично не получил из перечисленных средств «ни копейки». Его защитник Сергей Криворотов отметил, что в обвинении не отражена роль представителей Смольного, которые поставили перед ГАТР задачу и способствовали заключению договора.

Он также считает, что в действиях подзащитного можно было бы обсуждать нарушение антимонопольного законодательства, но не растрату.

Сергей Сыров также не признал вину. Он подтвердил, что описанные в обвинении договоры, документы и перечисления существовали, но заявил, что следствие неверно интерпретировало произошедшее. Подробные показания господин Сыров намерен дать после того, как обвинение представит свои доказательства. Сергей Кожокар вину в легализации не признал полностью, воздержавшись от подробного объяснения своей позиции.

Затем суд перешел к исследованию письменных доказательств. Государственный обвинитель исследовала письменные доказательства из пяти томов уголовного дела: результаты оперативной проверки, договоры, технические задания, акты и платежные документы, протоколы обысков и выемок, переписку фигурантов, а также заключения специалистов и судебную бухгалтерскую экспертизу.

Среди письменных доказательств прокурор огласила выдержки из переписок, изъятых с телефонов и компьютеров фигурантов. По интерпретации следствия, в них обсуждались стоимость договоров, порядок оплаты, подготовка отчетности, передача денег и количество публикаций, которое следовало указывать в документах. Защита подробно содержание переписок пока не комментировала. Во время оглашения одной из переписок госпожа Никитина произнесла: «Это неправда». Суд попросил ее воздержаться от комментариев.

Из оглашенных материалов следует, что привлеченные следствием специалисты отдельно отметили: понятие «адаптированный контент СМИ» не является общепринятым термином. Для проведения исследования они сформулировали критерии, по которым публикация могла быть связана с телеканалом «Санкт-Петербург»: упоминание канала, его программ или ведущих либо ссылка на его сайт и аккаунты.

Сторона защиты настаивает, что такие критерии не были прямо закреплены в договорах, а часть материалов распространялась без указания заказчика по его же просьбе.

Как следует из оглашенных судом документов, сотрудники УФСБ передали в Следственный комитет результаты оперативно-разыскной деятельности по предполагаемому хищению еще в октябре 2023 года. В январе 2024 года следователь зарегистрировал рапорт об обнаружении признаков преступления. Как ранее сообщал «Ъ», весной того же года правоохранительные органы проверяли документацию телеканала «Санкт-Петербург» и ГУП «Петроцентр».

Фигурантов задержали в Петербурге 9 октября 2025 года и доставили в Москву. На следующий день ГСУ СКР предъявило им обвинение. Басманный райсуд отправил госпожу Никитину, господ Камнева и Сырова в СИЗО, господина Кожокара — под домашний арест, а господам Петрову и Малькевичу назначил запрет определенных действий. Позднее дело передали по подследственности в Петербург. В мае прокурор сообщила, что Елена Никитина начала возмещать предполагаемый ущерб и перечислила 1,5 млн рублей. Сама госпожа Никитина настаивала, что уголовное дело стало следствием спешки во время пандемии.

Суд определил следующий порядок судебного следствия: сначала прокуратура продолжит представлять письменные доказательства, затем суд допросит представителя потерпевшей стороны — гендиректора и главного редактора телеканала «Санкт-Петербург» Екатерину Ходаринову — и свидетелей обвинения. После этого будут исследованы доказательства защиты и заслушаны показания подсудимых.

Следующее заседание состоится 4 августа. На нем государственный обвинитель продолжит представлять письменные доказательства. За первый день суд исследовал пять томов, тогда как всего материалы уголовного дела насчитывают около 20 томов.

Полина Пучкова