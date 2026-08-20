Эксперты оценили перспективы судебной претензии Михаила Матвеева к Александру Живайкину

В четверг, 20 августа, состоялись первые судебные слушания по иску депутата Госдумы Михаила Матвеева к своему оппоненту на предстоящих выборах Александру Живайкину. Заявитель не явился в суд, его интересы представляли несколько человек. Они запросили отсрочку в рассмотрении дела, чтобы укрепить свою аргументацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Представитель депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина Виктор Баев заявил "Ъ", что исковые требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению. «Все приведенные в исковом заявлении материалы в социальных сетях ответчика не являются агитационными, а носят характер информационных материалов об основном роде деятельности административного ответчика. В связи с чем не могут являться основанием для отмены решения о регистрации кандидата в соответствии с федеральным законодательством о выборах. Доводы о неоднократном использовании административным ответчиком преимуществ должностного или служебного положения также являются необоснованными, приведенные аргументы не подтверждают доводы истца», — отметил господин Баев, добавив, что, «поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком норм избирательного законодательства, поданный иск можно рассматривать в том числе как злоупотребляющий правом».

Такого же мнения придерживается адвокат Александр Сизоненко, отметивший, что обвинения истца базируются на догадках, а не на фактах. Юрист констатирует, что в материалах дела отсутствуют подтверждения незаконной агитации или использования служебного положения. Согласно разъяснениям адвоката, участие депутата в рабочих поездках и встречах с коллективами не является агитацией, если осуществляется в рамках полномочий. Для признания нарушений необходимо доказать конкретные действия по использованию ресурсов избирательного фонда или привлечению подчиненных, чего в иске нет.

Доводы о нарушении авторских прав, по мнению господина Сизоненко, также не обоснованы, так как для их применения требуется установить конкретный охраняемый объект и факт использования без законных оснований. Использование фотографий с публичных мероприятий не считается нарушением, если снимки сделаны в общественных местах и не связаны с извлечением прибыли. Истец же сам признал незавершенность формирования доказательной базы по этим эпизодам.

«Истец строит позицию на необходимости истребования дополнительных документов, что свидетельствует об отсутствии на момент подачи иска бесспорных доказательств. Суд не может удовлетворить иск, основанный на предположении о возможных нарушениях»,— заявил адвокат.

Председатель комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов также считает, что «иск не имеет шансов на удовлетворение в суде, а сами обвинения противоречат здравому смыслу». Парламентарий напомнил, что в основу претензий истца легли факты посещения депутатом Живайкиным соцобъектов, а также участие в социально значимых мероприятиях. «Одна из функций депутата — контроль за работой по выполнению тех программ, за которые мы голосовали. Александр Живайкин, как член комитета по бюджету, голосовал за программу ремонта образовательных учреждений и выделение средств. Естественно, его святая обязанность — проконтролировать, чтобы работы были выполнены вовремя, к началу учебного года. Говорить о том, что это было предвыборное мероприятие, или обвинять в нарушении правил за посещение сельскохозяйственного праздника в своем округе — это идти вразрез со здравым смыслом»,— отметил депутат губдумы.

Господин Кузнецов предположил, что иск носит эмоциональный, а не правовой характер. «Насколько я помню, кандидат от какой-то из партий обращался с аналогичным иском к нему, и он этот иск проиграл. А теперь ситуация выглядит так: Матвеев сам накосячил, а теперь кого-то обвиняет и ищет следы вселенского заговора против себя», — резюмировал депутат.

Евгений Чернов